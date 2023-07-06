Досвідчена українська тенісистка Леся Цуренко пробилася до третього раунду Wimbledon-2023.
У поєдинку другого раунду 34-річна українка несподівано в двох сетах розбила представницю Чехії Катерину Синякову.
Wimbledon-2023. Друге коло
Леся Цуренко (Україна) - Катерина Синякова (Чехія) - 6:4, 6:1
Спортсменки провели на корті 1 годину і 26 хвилин. Цуренко не виконала жодної подачі навиліт і допустила 4 подвійних помилки.
Це була четверта особиста зустріч тенісисток, українка виграла втретє.
Цуренко в 11-те виступає на Wimbledon. У 2017 і 2022 роках їй вдавалося дійти до третього кола.
У наступному раунді Леся зіграє проти Ани Богдан з Румунії, яка у другому раунді перемогла американку Алішу Паркс (1:6, 6:3, 6:2).
Додамо, що 6 липня перша ракетка України Ангеліна Калініна нарешті зіграла свій поєдинок першого раунду Вімблдонського турніру проти Джесіки Бузас Манейро з Іспанії. Їх матч переносили кілька разів через дощі.
Калініна здобула впевнену перемогу в двох сетах (6:4, 6:3) і вийшла до другого раунду.