Українські веслувальники вибороли п'ять медалей на чемпіонаті світу серед юніорів і молоді.

Збірна України вперше в історії стала чемпіоном світу серед юніорів і молоді в змаганнях байдарок-четвірок на дистанції 500 метрів.

Про це повідомляє Федерація каное України.

Єдине "золото" Україні принесла молодіжна байдарка-четвірка. Перемогу на дистанції 500 метрів у віковій категорії до 23 років здобули Василь Смілка, Дмитро Даниленко, Віталій Бистревський і Олександр Зайцев.

Першу частину запливу українці пройшли із третім часом, але в другій частині дистанції вони вирвалися в лідери та перемогли із часом 1:24.26 хвилини. Другими до фінішу допливли поляки (1:24.96 хвилини), а третіми стали росіяни (1:25.28 хвилини).

Для України це "золото" стало першим історії в байдарці-четвірці.

Відео переможного для України запливу:

Виступ України на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное серед юніорів і молоді-2021

Загалом українські веслувальники завоювали 5 медалей (1 золоту, 3 срібні, 1 бронзову) на чемпіонаті світу серед юніорів і молоді, який проходив в португальському містечку Монтемор-у-Велью. Це найкращий результат на такому рівні змагань веслувальників із 2016 року.

Медалі отримали:

"Золото": Василь Смілка, Дмитро Даниленко, Віталій Бистревський і Олександр Зайцев (байдарка-четвірка, 500 м, U23)

"Срібло": Ксенія Романчук / Тетяна Смиловенко (каное-двійка, 500 м, юніорки), Даніїл Платаш (байдарка-одиночка, 200 м, юніори), Ксенія Романчук, Ірина Федорів, Христина Осіпчук і Тетяна Смиловенко (каное-четвірка, 500 м, юніорки)

"Бронза": Андрій Шкарнега / Валерія Терета (каное-двійка, мікст, 500 м, U23)

Автор: Олег Давигора