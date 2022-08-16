Остаточно рішення має бути підтверджено на черговому конгресі IBU в Зальцбурзі.

Виконком Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) рекомендував конгресу організації продовжити відсторонення російських і білоруських спортсменів від міжнародних змагань.

Про це повідомляє прес-служба організації на своєму офіційному сайті.

Також виконком рекомендував конгресу залишити в силі припинення членства Союзу біатлоністів Росії (СБР).

Остаточно дане рішення має бути підтверджено на черговому конгресі в Зальцбурзі, який пройде з 15 по 18 вересня.

Аналогічні заходи будуть прийняті і по відношенню до Білоруської федерації біатлону (БФБ).

Нагадаємо, через повномасштабну війну, яку РФ розв'язала в Україні, Міжнародний союз біатлоністів (IBU) відсторонив російських і білоруських біатлоністів від участі в міжнародних змаганнях на початку березня 2022 року. Наприкінці березня організація оголосила про рішення призупинити членство СБР і БФБ.

Раніше УНІАН повідомляв, що глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що організація все ще не рекомендує запрошувати російських або білоруських спортсменів на турніри.

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