Аналогічна процедура запущена відносно Білоруської федерації біатлону.

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) запустив процедуру відсторонення Союзу біатлоністів Росії (СБР).

Про це повідомляє прес-служба організації.

Аналогічна процедура запущена відносно Білоруської федерації біатлону. У заяві IBU наголошується, що "національні федерації Росії і Білорусі як представники своїх країн не виконали свої гуманітарні зобов'язання в дусі Конституції IBU".

Також сказано, що рішення про призупинення членства буде регулярно переглядатися виконкомом аж до засідання Конгресу IBU у вересні 2022 року і буде залежати від майбутнього розвитку ситуації і поведінки асоціацій Росії та Білорусі.

Обидві національні федерації були проінформовані про рішення вчора, 16 березня, і мають сім днів, щоб відреагувати на це. Після закінчення цього терміну виконком розгляне їх відповіді й ухвалить остаточне рішення про припинення членства.

Раніше Міжнародний союз біатлоністів (IBU) дозволив виступи росіянам, але тільки в нейтральному статусі. У відповідь в Союзі біатлоністів Росії (СБР) оголосили про відмову відправляти команду на етапи Кубка світу, і вже після цього IBU відсторонив росіян від міжнародних змагань.

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