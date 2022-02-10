В її машину врізалося інше авто, дівчина показала відео.

Українська спортсменка, чемпіонка світу із семиборства 2013 року Анна Касьянова (Мельниченко) потрапила в ДТП. Винуватець аварії - інший автомобіліст, який здійснив небезпечний маневр.

Як розповіла дівчина на своїй сторінці в Instagram, її занесло в кювет через три смуги.

"Водій машини, який повертав з правого ряду через три смуги ліворуч, не міг сказати, що призвело до цього вчинку. Але ми всі живі! У мене навіть ні подряпини! І це щось нереальне!" - написала Касьянова.

Вона зазначила, що їй вдалося залишитися неушкодженою завдяки подушкам безпеки і ременям, а машину можна "підлікувати".

Також чемпіонка світу опублікувала відео самого моменту аварії:

Раніше дружина футболіста Олега Данченка Вікторія розбилася в ДТП. Аварія сталася на трасі Київ-Одеса. Дівчина не впоралася з керуванням свого "Мерседеса" і при в'їзді в Одесу врізалася в іншу машину. Потім її авто відкинуло в евакуатор, після цього - у фуру і врешті-решт її машина влетіла у відбійник. Тіло загиблої вилучали з авто за допомогою спецінструментів.

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