Вікторія Данченко розбилася насмерть поблизу Одеси.

Повернення Олега Данченка до УПЛ перетворилося на жахіття. Поки екс-захисник донецького "Шахтаря" підписував контракт з луганською "Зорею", його дружина Вікторія померла внаслідок автокатастрофи.

ДТП сталося на трасі Київ - Одеса. Вікторія не впоралася з кермуванням свого "Мерседесу" і при в'їзді до Одеси врізалася в іншу автівку. Потім її машину відкинуло до евакуатора, після того до фури і врешті-решт її "Мерседес" влетів у відбійник.

Тіло загиблої вилучали з авто за допомогою спецінструментів.

Раніше Вікторія в Instagram показувала відео, де вона хизувалася швидкою їздою та порушувала ПДР.

Нагадаємо, що футболіст збірної Туреччини розбився насмерть на своїй авто декілька днів тому.

Олег Данченко: кар'єра