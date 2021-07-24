Дар'я Білодід принесла Україні першу медаль у Токіо.

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід прокоментувала завоювання бронзової медалі на Олімпійських Іграх в Токіо.

Слова Білодід наводить сайт НОК України.

"Я віддала всі сили, які тільки залишилися, адже півфінальну сутичку проводила на голден скор (додатковий час, - Прим.), це неймовірно важко і втомлює. Для мене важливо налаштуватися, адже після бою, який я програла, настрій був на нулі", - зазначила спортсменка.

Білодід розповіла, що їй допомогла мама та українські спортсмени, які підтримували її:

"Дуже допомогла мама, яка є і моїм тренером, налаштовувала мене, знайшла потрібні слова. Відчувала і підтримку наших на арені".

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"Вдячна президенту Національного олімпійського комітету України Сергію Бубці, який під час зустрічі в олімпійському селі, поділився зі мною своїм змагальним досвідом. Коли така людина підтримує, це важливо і цінно", - також сказала Білодід.

Дзюдоїстка додала, що два роки тому вигравала в Японії чемпіонат світу, але ЧС і Олімпіада, за її словами, це зовсім різний досвід.

Бронзова медаль Білодід: факти

Для 20-річної Білодід, яка вже ставала чемпіонкою світу та Європи, це перша в кар'єрі медаль Олімпійських ігор.

Для України це перша з 2008 року медаль Олімпійських ігор у дзюдо.

Крім цього, це перша в історії України медаль у жіночому дзюдо на Олімпіадах. Раніше три медалі в дзюдо Україні принесли чоловіки: Руслан Мішуренко (бронза в Сіднеї-2000) і Роман Гонтюк (срібло в Афінах-2004 і бронза в Пекіні-2008).

Автор: Антон Дудар