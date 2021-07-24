Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід, яка вважалася претенденткою на золото Олімпіади, завоювала бронзову медаль.
Це перша нагорода для України на Олімпіаді-2020.
Білодід стала третьою у ваговій категорії 48 кг.
В 1/8 фіналу Білодід пройшла представницю Сербії Міліцу Ніколіч - українка перемогла кидком на ваза-арі. В 1/4-й Білодід в додатковий час була сильнішою за Катаріну Косту з Португалії.
У півфіналі Білодід зустрілася з чемпіонкою світу-2017 і своєю принциповою суперницею Фуною Тонакі з Японії.
Битва двох чемпіонок світу, на жаль, завершилася для Білодід поразкою - в додатковий час японка провела прийом на утримання і виграла іппоном.
У сутичці за бронзову медаль суперницею Білодід була Шира Рішоні з Ізраїлю. Українка змогла виграти в кінцівці основного часу, провівши прийом на утримання.
Після завершення сутички Білодід не стримала сліз.
Для України це перша медаль у дзюдо на Олімпійських іграх з 2008 року, а також перша в історії України олімпійська медаль в жіночому дзюдо.
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Додамо, що у фінальній сутичці представниця Косово Дістрія Краснікі перемогла японку Фуну Тонакі.
Україна на Олімпіаді в Токіо: головне
- На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.
На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.
За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.
До Білодід найближче до медалі в України підібрався Стрілець Павло Коростильов, який став четвертим.