Спортсмен з Уганди Джуліус Секітолеко, який зник перед Олімпіадою 16 липня, був знайдений в іншій префектурі.
Про це повідомляє Kyodo News.
Секітолеко, який залишив записку зі словами про те, що не хоче повертатися в Уганду, був оголошений в розшук і був знайдений за 200 кілометрів від місця зникнення.
З'ясувалося, що важкоатлет купив квиток з Ідзумісано, де розташовується тренувальний табір його команди, до Нагої - столиці префектури Айті, в якій знаходиться друга за чисельністю угандійська громада Японії. 19 липня він потрапив на камеру відеоспостереження на станції Нагоя. Там він зустрівся з одним із земляків, після чого вони разом на автомобілі поїхали в сусідню префектуру Гіфу.
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Він був затриманий поліцією приблизно в 40 кілометрах від Нагої. При затриманні спортсмен не чинив опору.
Тепер спортсмен відповідає на допити і вже цього тижня його депортують з Японії.
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