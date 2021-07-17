Спортсмен з Уганди спланував свою втечу.

Представник Уганди Джуліус Ссекітолеко, який прибув до Токіо задля участі в Олімпійських іграх, покинув олімпійське селище. Важкоатлет втік з олімпійського готелю і буде нелегально знаходитися на території Японії.

Про це повідомляє Kyodo.

Джуліус прибув в статусі запасного і 20 липня мав повернутися на батьківщину.

Зникнення важкоатлета виявили тоді, коли до нього в номер готелю прийшли з проханням скласти тест на COVID-19. Спортсмена не знайшли в номері готелю, де він мешкав. Згодом з'ясувалося, що він придбав квиток на швидкісний потяг в Японії. Джуліус залишив після себе записку, в якій пояснив, що не хоче повертатися в Уганду, позаяк там нестерпні умови життя. Він попросив членів своєї делегації передати його речі дружині на батьківщині.

20-річний важкоатлет, який виступає у ваговій категорії до 67 кг, тренувався в префектурі Осака.

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Олімпіада в Токіо: що відомо

Олімпіада в Токіо розпочнеться 23 липня і пройде до 8 серпня. Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня. Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але збережуть назву "Олімпіада-2020".

Витрати на ігри зросли на 2,8 млрд доларів через заходи, необхідні для запобігання поширенню коронавірусу.

Згідно з опитуваннями, більшість японців виступала проти проведення ігор у 2021 році. Вони хочуть, щоб їх відстрочили ще раз або ж взагалі скасували.

Однак у МОК заявили, що вважають неможливим скасування Олімпіади цього року.

25 березня в японській префектурі Фукусума стартувала естафета Олімпійського вогню.

11 липня президент Володимир Зеленський зустрівся з українськими спортсменами, які відправляться на Олімпіаду в Токіо.

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Автор: Артем Будрін