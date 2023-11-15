Смерть екс-гравця клубу НХЛ під час матчу у Великобританії може обернутися тюремним ув'язненням для його суперника.

Поліція Англії затримала гравця хокейного клубу "Шеффілд Стілерз". Його підозрюють у ненавмисному вбивстві гравця "Ноттінгем Пантерс" Адама Джонсона, яке сталося прямо під час матчу.

Посмертна експертиза підтвердила смерть в результаті травми шиї, отриманої від удару коником суперника, повідомила поліція Південного Йоркширу.

"Ми спілкувалися з вузькоспеціалізованими експертами у своїй галузі, щоб допомогти в наших розслідуваннях, і продовжуємо тісно співпрацювати з відділом охорони здоров'я та безпеки міської ради Шеффілда.

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Смерть Адама сколихнула багато громад, від наших місцевих жителів тут, в Шеффілді, до вболівальників хокею по всьому світу", - наводить слова представника поліції BBC.

Нагадаємо, 27 жовтня під час поєдинку "Ноттінгем Пантерз" проти "Шеффілд Стілерз" в рамках чемпіонату Великобританії (EIHL) загинув хокеїст "пантер" Адам Джонсон. 29-річний хокеїст зіткнувся з суперником і отримав удар лезом коника в шию. Кров хлинула прямо на лід.

Джонсон був доставлений в лікарню, але врятувати спортсмена лікарям не вдалося.

Протягом своєї кар'єри Адам Джонсон виступав у Національній хокейній лізі (НХЛ) за "Піттсбург". Він також грав у Швеції та Німеччині.

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