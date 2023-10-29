Американський хокеїст Адам Джонсон помер у віці 29 років.

Колишній хокеїст клубу НХЛ "Пітсбург Пінгвінз" Адам Джонсон помер в результаті нещасного випадку під час поєдинку "Ноттінгема" проти "Шеффілда" в рамках чемпіонату Великобританії.

Як повідомляє DailyMail, 29-річний хокеїст зіткнувся з суперником і отримав удар лезом ковзана в шию. Джонсон по дорозі на лавку запасних втратив свідомість, лікарям команди довелося реанімувати його на льоду.

Близько 8 тисяч уболівальників, які свідками жахливої трагедії, попросили покинути арену в Шеффілді, а сам поєдинок був перерваний.

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Адам Джонсон був терміново доставлений в лікарню, проте врятувати його не вдалося.

У клубі Джонсона "Ноттінгем Пантерс" підтвердили трагічну загибель спортсмена.

"Адам, наш номер 47, був не тільки видатним хокеїстом, але також відмінним товаришем по команді і неймовірною людиною, у якого все життя було попереду. Клуб буде дуже сумувати за ним і ніколи його не забуде", - йдеться в заяві "Ноттінгем Пантерс".

Мама відомого хокеїста в соціальних мережах поділилася своїм горем: "Сьогодні я втратила половину свого серця".

Додамо, що Адам Джонсон протягом своєї кар'єри виступав у НХЛ за "Піттсбург". Він також грав у Швеції та Німеччині.

Перед матчем з "Шеффілдом" 29-річний американець був третім у списку найкращих бомбардирів "Ноттінгема". На його рахунку 7 очок в 7 матчах.

"Ноттінгем Пантерс" лідирує в чемпіонаті Великобританії.

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