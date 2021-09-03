Еліна Світоліна / фото REUTERS
Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США. В третьому колі 26-річна українка не залишила шансів другій ракетці Росії - Еліна здолала Дашу Касаткіну (№27 WTA).
Світоліна за 75 хвилин впоралася з Касаткіною у двох сетах - 6:4, 6:2.
Це була шоста зустріч тенісисток і росіянка жодного разу не перемагала Еліну. Тепер в 1/8 фіналу турніру Великого шолому Світоліна зіграє проти потужної суперниці - румунки Сімони Халеп (№13 WTA).
На попередніх стадіях Світоліна перемагала представницю Іспанії Ребеку Масарову та канадську тенісистку Ребекку Маріно.
Україна на US Open: головне
- Даяна Ястремська вперше за три роки не змогла подолати перше коло на US Open. Також у першому колі турнір покинула Марта Костюк.
- Ангеліна Калініна пройшла до другого кола, де поступилася екс-першій ракетці світу.
- Ілля Марченко, Сергій Стаховський, Леся Цуренко, Катерина Козлова, Катаріна Завацька і Дар'я Снігур не змогли подолати кваліфікацію US Open.