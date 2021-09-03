Українська тенісистка пробилася до 1/8 фіналу.

Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США. В третьому колі 26-річна українка не залишила шансів другій ракетці Росії - Еліна здолала Дашу Касаткіну (№27 WTA).

Світоліна за 75 хвилин впоралася з Касаткіною у двох сетах - 6:4, 6:2.

Це була шоста зустріч тенісисток і росіянка жодного разу не перемагала Еліну. Тепер в 1/8 фіналу турніру Великого шолому Світоліна зіграє проти потужної суперниці - румунки Сімони Халеп (№13 WTA).

На попередніх стадіях Світоліна перемагала представницю Іспанії Ребеку Масарову та канадську тенісистку Ребекку Маріно.

Україна на US Open: головне

Даяна Ястремська вперше за три роки не змогла подолати перше коло на US Open. Також у першому колі турнір покинула Марта Костюк.

Ангеліна Калініна пройшла до другого кола, де поступилася екс-першій ракетці світу.

Ілля Марченко, Сергій Стаховський, Леся Цуренко, Катерина Козлова, Катаріна Завацька і Дар'я Снігур не змогли подолати кваліфікацію US Open.

Автор: Артем Будрін