Еліна Світоліна / фото REUTERS

Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США. В третьому колі 26-річна українка не залишила шансів другій ракетці Росії - Еліна здолала Дашу Касаткіну (№27 WTA).

Світоліна за 75 хвилин впоралася з Касаткіною у двох сетах - 6:4, 6:2.

Це була шоста зустріч тенісисток і росіянка жодного разу не перемагала Еліну. Тепер в 1/8 фіналу турніру Великого шолому Світоліна зіграє проти потужної суперниці - румунки Сімони Халеп (№13 WTA).

На попередніх стадіях Світоліна перемагала представницю Іспанії Ребеку Масарову та канадську тенісистку Ребекку Маріно.

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Автор: Артем Будрін