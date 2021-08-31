Українська тенісистка обіграла представницю Канади.

Зірка тенісу Еліна Світоліна (№5 WTA) стартувала на Відкритому чемпіонаті США (інша назва - US Open). Українка без проблем здолала 30-річну канадську тенісистку Ребекку Маріно (№175 WTA).

Світоліній вистачило 64 хвилини, щоб закрити матч у двох сетах - 6:2, 6:3.

Це була перша особиста зустріч тенісисток. В другому колі на Еліну чекає представниця Іспанії - 22-річна Ребека Масарова (№231 WTA).

Перемога над Маріно стала для Світоліної 70-ю на турнірах серії Великого шолома. Загалом за всю кар'єру Еліна здобула 17 звитяг на US Open, 22 на Ролан Гаррос, 20 на Australian Open і 11 на Вімблдоні.

Україна на US Open: головне

В одиночному розряді в основній сітці Україну також представляють Марта Костюк і Ангеліна Калініна. Даяна Ястремська вперше за три роки не змогла подолати перше коло на US Open.

Калініна вже пробилася до другого кола, здобувши вольову перемогу. Костюк стартує 31 серпня - її чекає поєдинок проти грецької тенісистки Марії Саккарі (№18 WTA).

Ілля Марченко, Сергій Стаховський, Леся Цуренко, Катерина Козлова, Катаріна Завацька і Дар'я Снігур не змогли подолати кваліфікацію US Open.

Автор: Артем Будрін