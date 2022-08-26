В США 29 серпня стартує турнір серії "Великого шолома" US Open-2022. Своїх суперників в основній сітці турніру дізналися українські тенісистки.
Україну на US Open-2022 представлять чотири спортсменки: Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Даяна Ястремська і Леся Цуренко.
Ангеліна Калініна на старті турніру зустрінеться з представницею США Бернардою Перою. Українська тенісистка увосьме виступатиме на турнірі і вчетверте - в основній сітці. Її найкращий результат - друге коло в 2019 і 2021 роках.
Марта Костюк зустрінеться з єгиптянкою Маяр Шериф. Українка вчетверте зіграє на US Open і втретє - в основній сітці. Її найкращий результат - третє коло в 2020 році.
Даяна Ястремська буде протистояти Медісон Кіз з США. Українська тенісистка вп'яте виступить на Відкритому чемпіонаті США і вп'яте - в основній сітці турніру. Найкращий результат - третє коло в 2019 році.
Леся Цуренко зустрінеться з четвертою ракеткою світу Паулою Бадосою з Іспанії. Українка в 11-те зіграє на US Open і у восьме - в основі. У 2018 році Цуренко дійшла до чвертьфіналу турніру.
Тим часом у кваліфікації до Відкритого чемпіонату США продовжила боротьбу Дар'я Снігур. Напередодні вона в трьох сетах здолала бельгійку Яніну Вікмаєр (2:6, 6:3, 6:3). У фіналі кваліфікації 20-річна українка 26 серпня зустрінеться з японкою Нао Хібіно.
US Open-2022: трансляція
В Україні матчі Відкритого чемпіонату США з тенісу всі бажаючі зможуть подивитися в прямому ефірі на Київстар ТБ. Також ігри US Open-2022 можна подивитися в записі на платформі.
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US Open-2022: головне
- Відкритий чемпіонат США з тенісу пройде в 2022 році з 29 серпня по 11 вересня на кортах Національного тенісного центру. Всі корти турніру мають хардове покриття. Матчі проводяться на відкритому повітрі.
- Призовий фонд турніру складе рекордні 60 мільйонів доларів. Переможці одиночних розрядів у чоловіків і жінок отримають по 2,6 мільйона, фіналісти - по 1,3 мільйона.
- Чинними переможцями турніру є Данило Медведєв серед чоловіків та Емма Радукану (Велика Британія) серед жінок.