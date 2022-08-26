Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Леся Цуренко представлять Україну на US Open-2022.

В США 29 серпня стартує турнір серії "Великого шолома" US Open-2022. Своїх суперників в основній сітці турніру дізналися українські тенісистки.

Україну на US Open-2022 представлять чотири спортсменки: Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Даяна Ястремська і Леся Цуренко.

Ангеліна Калініна на старті турніру зустрінеться з представницею США Бернардою Перою. Українська тенісистка увосьме виступатиме на турнірі і вчетверте - в основній сітці. Її найкращий результат - друге коло в 2019 і 2021 роках.

Марта Костюк зустрінеться з єгиптянкою Маяр Шериф. Українка вчетверте зіграє на US Open і втретє - в основній сітці. Її найкращий результат - третє коло в 2020 році.

Даяна Ястремська буде протистояти Медісон Кіз з США. Українська тенісистка вп'яте виступить на Відкритому чемпіонаті США і вп'яте - в основній сітці турніру. Найкращий результат - третє коло в 2019 році.

Леся Цуренко зустрінеться з четвертою ракеткою світу Паулою Бадосою з Іспанії. Українка в 11-те зіграє на US Open і у восьме - в основі. У 2018 році Цуренко дійшла до чвертьфіналу турніру.

Тим часом у кваліфікації до Відкритого чемпіонату США продовжила боротьбу Дар'я Снігур. Напередодні вона в трьох сетах здолала бельгійку Яніну Вікмаєр (2:6, 6:3, 6:3). У фіналі кваліфікації 20-річна українка 26 серпня зустрінеться з японкою Нао Хібіно.

US Open-2022: трансляція

В Україні матчі Відкритого чемпіонату США з тенісу всі бажаючі зможуть подивитися в прямому ефірі на Київстар ТБ. Також ігри US Open-2022 можна подивитися в записі на платформі.

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US Open-2022: головне

Відкритий чемпіонат США з тенісу пройде в 2022 році з 29 серпня по 11 вересня на кортах Національного тенісного центру. Всі корти турніру мають хардове покриття. Матчі проводяться на відкритому повітрі.

Призовий фонд турніру складе рекордні 60 мільйонів доларів. Переможці одиночних розрядів у чоловіків і жінок отримають по 2,6 мільйона, фіналісти - по 1,3 мільйона.

Чинними переможцями турніру є Данило Медведєв серед чоловіків та Емма Радукану (Велика Британія) серед жінок.

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