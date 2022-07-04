Леся Цуренко поділилася думками про росіян і війну в Україні.

Відома українська тенісистка Леся Цуренко висловила свою думку про повномасштабну війну в Україні, яку розпочала РФ.

Спортсменка назвала ідіотами тих людей, які підтримують окупантів, зазначивши, що багато росіян щасливі, коли вмирають її співвітчизники.

"Підтримка РФ в Сербії? Що я можу сказати? Нічого хорошого я не відчуваю з цього приводу. Я не знаю, як ви можете підтримувати війну. Подібні думки я чула.

Дивіться, росіяни щасливі, коли українці помирають. Я бачила ці чати в телеграмі, в Інстаграмі. Вони щасливі, що українці гинуть, вони щасливі через те, що їхня армія творить в Україні.

Що я можу з цього приводу відчувати? Як можна такому радіти? Коли гинуть в своїх ліжках, уві сні. Ці люди - ідіоти. Вам потрібно змінити свою думку. Вам потрібно думати розумніше. Я знаю, що в світі багато конфліктів. Я знаю це. Цей зачіпає мене конкретно, тому що я українка.

Але я не думаю, що будь-який конфлікт у світі - це нормально. Ні. Для мене це боляче кожен раз. Цей світ, це життя про те, щоб мати будинок, автомобіль, дітей, сім'ю, собаку. Щоб сонце світило. Це все, що потрібно в житті. Просто проживати щасливі дні.

Ці люди, чому у них такі амбіції? Навіщо? Щоб отримати нові території. Кінець. Ви бачили Маріуполь? Цього міста більше немає. Що це таке? Це не щасливе життя. У цих людей немає води, нічого немає. Вони живуть в руїнах міста. Заради чого? Що там робить Росія? У цих людей більше не буде щасливого життя. Немає ніяких причин так чинити. Росії або будь-якій іншій країні.

Я не вважаю, що сербам потрібно говорити, мовляв, добре, ми підтримуємо росіян або Росію в цілому або президента Росії. Ні. Їм потрібно змінити це. Я підтримую мирне життя. Ось так", - наводить слова Цуренко btu.org.ua.

Напередодні Леся Цуренко завершила свої виступи на Wimbledon-2022. Українська тенісистка в третьому колі програла в трьох сетах Юле Німайєр з Німеччини.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже 131-й день.

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