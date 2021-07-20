Олімпійська збірна України зазнала чергових втрат.

Український легкоатлет Ігор Главан пропустить літню Олімпіаду-2020 у Токіо. Він мав представити Україну у спортивній ходьбі.

Спортивний арбітражний суд переглянув допінгову справу українця та збільшив термін його дискваліфікації до трьох років, повідомляється на сайті ФЛАУ.

Спершу отримав дисквалікацію на два роки: у його допінг-пробі були виявлені заборонені речовини.

Також суд анулював результати українця, показані ним, починаючи з 25 липня 2017 року.

Таким чином, Ігор Главан, який був затверджений до складу команди України для участі в Олімпійських іграх-2020 у спортивній ходьбі на 50 кілометрів, не зможе взяти в них участь.

Дискваліфікованого спортсмена замінить Валерій Літанюк, який був включений до резервного складу учасників офіційної делегації.

Досягнення Ігора Главана

Ігор Главан – бронзовий призер чемпіонату світу-2013 на 50 кілометрів. Він вигравав Універсіаду-2015 у командних змаганнях (20 кілометрів). Також Главан двічі ставав чемпіоном Європи у команді (50 кілометрів).

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Автор: Олег Давигора