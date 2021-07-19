На Олімпійських Іграх в Токіо виступлять як мінімум 142 ЛГБТ-спортсмена.
Про це повідомляє Out Sports - видання опублікувало поіменний список атлетів.
У список включені спортсмени, які відкрито розповіли про свою сексуальну орієнтацію в ЗМІ або соцмережах, а також ті, хто не приховує, що перебуває в одностатевих відносинах. Зазначається, що список ще може доповнюватися.
Це рекордна кількість ЛГБТ-спортсменів в історії Олімпійських ігор.
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Так, в Лондоні в 2012 році виступили 23 відкритих ЛГБТ-спортсмена, в Ріо через чотири роки таких спортсменів було вже 56.
У Токіо ЛГБТ-олімпійці представлятимуть 25 країн. Найбільше представництво у США - 34 атлети. Далі в списку йдуть Канада (16), Великобританія (15), Нідерланди (14), Австралія (10), Нова Зеландія і Бразилія (по 9).
Жінок у списку у вісім разів більше, ніж чоловіків. Понад 30 з них є футболістками.
Серед відомих імен - футболістки Меган Рапіно і Марта да Сілва, тенісистки Саманта Стосур і Аліссон ван Ейтванк.
Олімпіада в Токіо: що відомо
- Олімпіада в Токіо розпочнеться 23 липня і пройде до 8 серпня. Параолімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня. Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але збережуть назву "Олімпіада-2020".
- Витрати на Ігри зросли на 2,8 млрд доларів через заходи, необхідні для запобігання поширенню коронавірусу.
- Згідно з опитуваннями, більшість японців виступало проти проведення ігор у 2021 році. Однак у МОК заявили, що вважають неможливим скасування Олімпіади цього року.
- 25 березня в японській префектурі Фукусума стартувала естафета Олімпійського вогню.
- На Олімпіаді призери будуть самі надягати медалі собі на шию.
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