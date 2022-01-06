Сергій Стаховський підтримав Новака Джоковича.

Зірка вітчизняного тенісу Сергій Стаховський (ATP №220) відреагував на ковід-скандал, в ході якого першу ракетку світу Новака Джоковича депортували з Австралії. Легендарний серб виступає проти вакцинації і уряд Австралії відмовився пускати його у свою країну.

Стаховський у себе в Twitter висловив думку з приводу даного скандалу.

"Коли наступного разу хтось скаже вам "Спорт поза політикою", згадайте 6 січня 2022 року, коли чисто політичне его не дозволяє найкращому тенісистові світу в'їхати в країну, в яку урядові інститути дозволили в'їзд", - написав Стаховський.

Джокович подав апеляцію, щоб оскаржити рішення прикордонної служби Австралії про анулювання його візи.

Новак не зміг надати доказів, які б підтверджували його звільнення від вакцинації за медичними показаннями. Організатори турніру Australian Open-2022 зробили медичний виняток для Джоковича, але уряд Австралії виступив проти такої "поблажки".

Зауважимо, що Джокович - чинний та дев'ятиразовий переможець Australian Open.

Раніше російську тенісистку не пустили на Australian Open через те, що вона вакцинувалася "Спутником V".

Australian Open-2022: що відомо