Зірка вітчизняного тенісу Сергій Стаховський (ATP №220) відреагував на ковід-скандал, в ході якого першу ракетку світу Новака Джоковича депортували з Австралії. Легендарний серб виступає проти вакцинації і уряд Австралії відмовився пускати його у свою країну.
Стаховський у себе в Twitter висловив думку з приводу даного скандалу.
"Коли наступного разу хтось скаже вам "Спорт поза політикою", згадайте 6 січня 2022 року, коли чисто політичне его не дозволяє найкращому тенісистові світу в'їхати в країну, в яку урядові інститути дозволили в'їзд", - написав Стаховський.
Джокович подав апеляцію, щоб оскаржити рішення прикордонної служби Австралії про анулювання його візи.
Новак не зміг надати доказів, які б підтверджували його звільнення від вакцинації за медичними показаннями. Організатори турніру Australian Open-2022 зробили медичний виняток для Джоковича, але уряд Австралії виступив проти такої "поблажки".
Зауважимо, що Джокович - чинний та дев'ятиразовий переможець Australian Open.
Раніше російську тенісистку не пустили на Australian Open через те, що вона вакцинувалася "Спутником V".
Australian Open-2022: що відомо
- Перший в році турнір "Великого шолома" відбудеться в Мельбурні з 17 по 30 січня.
- Жеребкування турніру заплановане на 13 січня.
- Раніше організатори Відкритого чемпіонату Австралії заявили, що в турнірі зможуть взяти участь тільки повністю вакциновані гравці.
- Чинними переможцями Australian Open є японка Наомі Осака і вищезгаданий Джокович.