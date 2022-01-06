Новаку Джоковичу анулювали візу.

Найкращого тенісиста світу Новака Джоковича не пустили до Австралії, де він планував взяти участь на турнірі "Великого шолому". Йому анулювали візу через те, що він не довів, що має протипоказання від щеплення від ковіду.

Про це повідомляє Australian Border Force.

Сербський тенісист усю ніч провів в аеропорту Мельбурна, де прикордонна служба розбиралася у його справі. Джокович знаходився в ізоляції, його кімнату стерегли двоє поліцейських.

Джокович не зміг надати доказів, які б підтверджували його звільнення від вакцинації за медичними показаннями, а також потенційно помилкову заявку на візу. Організатори турніру Australian Open-2022 зробили медичний виняток для Новака, але уряд Австралії виступив проти такої "поблажки".

Джоковича депортували, але він подав апеляцію. Доки розглядатиметься його апеляція, серба помістили в урядове приміщення. Шансів, що його протест задовільнять, обмаль.

Зауважимо, що Джокович - чинний та дев'ятиразовий переможець Australian Open.

Раніше російську тенісистку не пустили на Australian Open через те, що вона вакцинувалася "Спутником V".

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