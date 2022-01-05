Новак Джокович може бути недопущеним до турніру Australian Open-2022.

Перша ракетка світу Новак Джокович приїхав виступити на турнірі "Великого шолому" до Австралії. Втім, на змагання допускають лише тих тенісистів, які щеплені від коронавірусу.

34-річний серб є антивакцинатором і публічно виступає проти вакцинації від ковіду.

Але йому надали медичний виняток (відлучення від вакцинації проти COVID-19) й дозволили брати участь на Australian Open-2022 без щеплення. Джокович буцімто надав аргументи, що його не можна вакцинувати.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон вже відреагував на те, що в країну пустили нещеплену особу з сумнівними підставами на це. Цитує очільника уряду Daily Mail.

"Я вважаю, що будь-яка людина, яка хоче потрапити до Австралії, повинна дотримуватися вимог для перетину кордону. Коли Новак Джокович прибуде до Австралії, він повинен надати докази того, що він не може бути вакцинованим з медичних причин - якщо він ще не вакцинований. Ми чекаємо на ці докази. Якщо вони будуть недостатньо переконливими, то з ним вчинять, так само як і з будь-якою іншою людиною - він на першому літаку вирушить додому. Для Джоковича не повинно бути особливих правил. Ніяких винятків", - сказав Моррісон.

Зауважимо, що Джокович - чинний та дев'ятиразовий переможець Australian Open.

Раніше російську тенісистку не пустили на Australian Open через те, що вона вакцинувалася "Спутником V".

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