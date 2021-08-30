Ігор Цвєтов на п'єдесталі пошани залишився стояти осторонь від двох росіян.

Український легкоатлет Ігор Цвєтов, який на Паралімпіаді в Токіо завоював срібну медаль у бігу на дистанції 100 метрів, не став фотографуватися з російськими призерами Ігор у цій дисципліні.

Про це повідомляє "Суспільне".

Цвєтов опинився на одному п'єдесталі з двома представниками паралімпійського комітету Росії: Дмитром Сафроновим і Артемом Калашяном.

Російські спортсмени запропонували Цвєтову зробити спільне фото на п'єдесталі, але український спортсмен не погодився і залишився стояти осторонь. У підсумку Сафронов і Калашян сфотографувалися удвох.

Нагадаємо, під час Олімпіади в Токіо розгорівся скандал через фото української легкоатлетки Ярослави Магучіх з росіянкою Марією Ласіцкене. Українка пізніше пояснила свої обійми і фото з Ласіцкене емоціями. За Магучіх публічно заступився ряд спортсменів (Жан Беленюк, Станіслав Горуна та інші), а також міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

Україна на Паралімпійських іграх у Токіо: головне

Паралімпіада стартувала 24 серпня і пройде до 5 вересня.

Україну на змаганнях представляють 143 спортсмени в 15 видах спорту. Найбільше представництво в Україні в плаванні (40 спортсменів) та легкій атлетиці (32).

За підсумками шести днів змагань в української збірної в активі 54 медалі: 12 золотих, 27 срібних і 15 бронзових. У медальному заліку Україна посідає п'яте місце.

Автор: Антон Дудар