Збірна України завоювала ще одинадцять медалей.

20 серпня на Паралімпійських іграх у Токіо пройшов шостий змагальний день.

Збірна України за день завоювала дві золоті медалі, п'ять срібних і чотири бронзові.

Золото в скарбничку української збірної принесли плавець Андрій Трусов, який переміг зі світовим рекордом, а також Марія Литовченко - вона стала чемпіонкою Паралімпіади в настільному тенісі.

Срібні нагороди виграли плавець Михайло Сербін (у комплексному плаванні на дистанції 200 метрів), легкоатлет Ігор Цвєтов (у бігу на 100 метрів), Яна Лебедєва (у метанні диска), Віктор Дідух (у настільному тенісі) та Андрій Дорошенко (у кульовій стрільбі з 10 метрів).

Бронзові нагороди українці завоювали в чоловічій естафеті 4х100 метрів у плаванні (Україну представляли Юрій Божинський, Денис Дубров, Андрій Трусов, Максим Крипак), Роман Павлик (у стрибках у довжину), Зоя Овсій (у метанні диска) та Ірина Щетник (у кульовій стрільбі з дистанції 10 метрів.

За підсумками шести днів змагань в активі нашої збірної 12 золотих медалей, 27 срібних і 15 бронзових. У медальному заліку Україна утримує місце в п'ятірці найкращих.

Україна на Паралімпійських іграх у Токіо: головне

Паралімпіада стартувала 24 серпня і пройде до 5 вересня.

Україну на змаганнях представляють 143 спортсмени в 15 видах спорту. Найбільше представництво в Україні в плаванні (40 спортсменів) та легкій атлетиці (32).

Паралімпійські ігри: підсумки п'ятого дня змагань для України.

Автор: Антон Дудар