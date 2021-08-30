Марина Литовченко принесла для України 11-ту золоту медаль.

На Паралімпійських іграх-2020, які проходять у Токіо, знову пролунав гімн України, адже наша тенісистка здобула медаль найвищої проби.

Марина Литовченко стала паралімпійською чемпіонкою з настільного тенісу в класі 6.

У фіналі 30-річна Литовченко розбила вщент представницю Паралімпійського комітету Росії Маляк Алієву. Поєдинок Марина виграла з рахунком 3:0 (11:6, 11:4, 11:3), не віддавши жодного сету суперниці.

Литовченко у Ріо-2016 здобула бронзу, а тепер стала першою.

Це вже третя нагорода наших спортсменів в дисципліні настільний теніс на Паралімпіаді-2020. Напередодні Іван Май та Максим Ніколенко стали бронзовими призерами.

Україна на Паралімпійських іграх у Токіо: головне

Паралімпіада стартувала 24 серпня і пройде до 5 вересня.

Україну на змаганнях представляють 143 спортсмени в 15 видах спорту. Найбільше представництво в Україні в плаванні (40 спортсменів) та легкій атлетиці (32).

Паралімпійські ігри: підсумки п'ятого дня змагань для України.

Автор: Артем Будрін