Андрій Трусов випередив спортсменів з Аргентини та Ізраїлю.

Українець Андрій Трусов зі світовим рекордом здобув золоту медаль у плаванні на 100 метрів на спині на Паралімпійських іграх-2020.

У Токіо відбувся фінальний заплив на дистанцію 100 метрів на спині. Трусов продемонстрував результат 1,08.14 і став чемпіоном. Андрій також встановив новий світовий рекорд - він перевершив досягнення іншого українця Богдана Гриненка - 1,08.92.

В запливі разом з Трусовим брав участь ще один українець - Богдан Богодайко фінішував п'ятим.

Нагадаємо, що Трусов на цій Паралімпіаді вже здобував дві срібні медалі - на дистанціях 400 м вільним стилем та 200 метрів комплексним стилем.

Плавання. 100 м на спині, чоловіки, клас S7

1. Андрій Трусов (Україна) - 1,08.14

2. Піпо Карломаньо (Аргентина) - 1,08.83

3. Марк Маляр (Ізраїль) - 1.10.08

5. Євген Богодайко (Україна) - 1.11.57

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Україна на Паралімпійських іграх у Токіо: головне

Паралімпіада стартувала 24 серпня і пройде до 5 вересня.

Україну на змаганнях представляють 143 спортсмени в 15 видах спорту. Найбільше представництво в Україні в плаванні (40 спортсменів) та легкій атлетиці (32).

Паралімпійські ігри: підсумки п'ятого дня змагань для України.

Автор: Артем Будрін