Українська легкоатлетка дала розгорнутий коментар у відповідь на критику.

Медалістка Олімпіади в Токіо Ярослава Магучіх детально прокоментувала ситуацію зі спільним фото і обіймами з російською спортсменкою Марією Ласіцкене.

Слова українки наводить "Суспільне".

Магучіх підкреслила, що українським спортсменам проводили інструктаж щодо того, як поводитися зі спортсменами з ОКР:

"Так, нам проводили інструктаж. Але я була на емоціях, це були емоційні змагання для мене. Я ще молода спортсменка, і це Олімпійські ігри, і у мене були фізичні проблеми, але я дуже була рада, що я впоралася. Ми просто привітали одна одну, як і спортсменку з Австралії".

Магучіх підкреслила, що з повагою ставиться до українських воїнів, а також не заперечує війну між Україною і Росією:

"Ще раз кажу: у мене не було ніякої політичної позиції. І тим більше я не хочу заперечувати, що йде війна між Україною і Російською Федерацією. Ми просто привіталися за олімпійською традицією. Дуже поважаю воїнів, які борються за те, щоб ми могли виступати на міжнародній арені".

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Скандал навколо Магучіх і Ласіцкене

19-річна легкоатлетка Ярослава Магучіх стала бронзовим призером Олімпіади в Токіо зі стрибків у висоту.

Згодом в мережі з'явилися фото, на яких українка позує з російською атлеткою Марією Ласіцкене відразу після змагань. Магучіх тримала в руках прапор України, а росіянка - прапор олімпійського комітету Росії.

У Міністерстві оборони України прокоментували обійми Магучіх з росіянкою. За словами заступника Міністра оборони України Ганни Маляр спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що йде російсько-українська війна, і це накладає певні обмеження і відповідальність.

Також заступник глави Міноборони підтвердила, що бронзовий призер Олімпійських ігор в Токіо Магучіх дійсно є молодшим лейтенантом Збройних сил України. До складу української збірної увійшли 60 армійських спортсменів.

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк висловив свою думку про критику на адресу Магучіх. Він підкреслив, що виступає проти "цькування 19-річної дитини".

Також Магучиіх підтримав каратист Станіслав Горуна.

У НОК України та ФЛАУ також заступилися за українську спортсменку.

Автор: Антон Дудар