Медалістка Олімпіади в Токіо Ярослава Магучіх детально прокоментувала ситуацію зі спільним фото і обіймами з російською спортсменкою Марією Ласіцкене.
Слова українки наводить "Суспільне".
Магучіх підкреслила, що українським спортсменам проводили інструктаж щодо того, як поводитися зі спортсменами з ОКР:
"Так, нам проводили інструктаж. Але я була на емоціях, це були емоційні змагання для мене. Я ще молода спортсменка, і це Олімпійські ігри, і у мене були фізичні проблеми, але я дуже була рада, що я впоралася. Ми просто привітали одна одну, як і спортсменку з Австралії".
Магучіх підкреслила, що з повагою ставиться до українських воїнів, а також не заперечує війну між Україною і Росією:
"Ще раз кажу: у мене не було ніякої політичної позиції. І тим більше я не хочу заперечувати, що йде війна між Україною і Російською Федерацією. Ми просто привіталися за олімпійською традицією. Дуже поважаю воїнів, які борються за те, щоб ми могли виступати на міжнародній арені".
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Скандал навколо Магучіх і Ласіцкене
- 19-річна легкоатлетка Ярослава Магучіх стала бронзовим призером Олімпіади в Токіо зі стрибків у висоту.
- Згодом в мережі з'явилися фото, на яких українка позує з російською атлеткою Марією Ласіцкене відразу після змагань. Магучіх тримала в руках прапор України, а росіянка - прапор олімпійського комітету Росії.
- У Міністерстві оборони України прокоментували обійми Магучіх з росіянкою. За словами заступника Міністра оборони України Ганни Маляр спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що йде російсько-українська війна, і це накладає певні обмеження і відповідальність.
- Також заступник глави Міноборони підтвердила, що бронзовий призер Олімпійських ігор в Токіо Магучіх дійсно є молодшим лейтенантом Збройних сил України. До складу української збірної увійшли 60 армійських спортсменів.
- Олімпійський чемпіон Жан Беленюк висловив свою думку про критику на адресу Магучіх. Він підкреслив, що виступає проти "цькування 19-річної дитини".
- Також Магучиіх підтримав каратист Станіслав Горуна.
- У НОК України та ФЛАУ також заступилися за українську спортсменку.