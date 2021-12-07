Семен Новіков отримав болгарський паспорт і більше не виступатиме за Україну.

Борець греко-римського стилю Семен Новіков змінив громадянство - він отримав болгарський паспорт.

Про це повідомляє болгарський портал focus-news.net.

Джерело зазначає, що Новіков вже отримав паспорт громадянина Болгарії та з наступного сезону зможе виступати за збірну цієї країни.

У зв'язку з травмою плеча, поки неясно, коли саме 23-річний спортсмен зможе дебютувати за болгарську збірну.

Публікацію про те, що Новіков змінив громадянство, на своїй сторінці в Facebook поширив олімпійський чемпіон Жан Беленюк. Він побажав Новікову, який виступає в тій же ваговій категорії, удачі в новій збірній.

Читайте також"Мої слова перекрутили": гімнаст Верняєв заявивши, що навіть не думав змінювати громадянство

Семен Новіков: чим він відомий

У лютому 2020 року Новіков сенсаційно виграв чемпіонат Європи в Римі, розгромивши у фінальному поєдинку угорця Віктора Лоринця (того самого, якого Жан Беленюк поборов у фіналі Олімпіади).

Також Семен є дворазовим чемпіоном світу U-23. Він став першим українцем, якому підкорилася ця вершина.

На Олімпіаду в Токіо Новіков не поїхав, оскільки виступає в одній ваговій категорії з Беленюком, який у підсумку став олімпійським чемпіоном. Беленюк завоював олімпійську ліцензію ще на чемпіонаті світу-2019. Після перемоги на чемпіонаті Європи Новіков заявляв, що хотів би поїхати на Олімпійські ігри, а також не раз говорив, що хотів би провести очну сутичку з Беленюком за право виступити в Токіо, вважаючи існуючу систему відбору несправедливою.

Автор: Антон Дудар