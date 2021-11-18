Семен Новіков не знає, чи він залишиться у збірній України.

Український борець греко-римського стилю Семен Новіков прокоментував інформацію, що він буцімто буде виступати за збірну Болгарії.

Його цитує Суспільне:Спорт.

За словами Семена, чутки про те, що він змінив громадянство не відповідає дійсності.

"У мене лише одне питання: коли я кажу про щось, заявляю - то так воно і є. А коли хтось пише, що у мене є громадянство та інше - не знаю, звідки вони це беруть", - зазначив Новіков.

Також Семен додав:

"Поки я не знаю, чи залишуся в українській збірній. Є пропозиції різні, якщо мене влаштує - чому й ні. Просто річ у тому, що всім ЗМІ цікава моя зміна громадянства. Але чомусь нікому нецікаво, чому я не боровся на чемпіонаті світу. Або ж чому не тренуюся вже два місяці. Публікував же ж в інтернеті, що була травма. Нікому не цікаво, що за травма, чому та як виникла. А ось перехід спортсмена в іншу країну - це вже цікавіше", - обурено пояснив Новіков.

Семен Новіков: чим він відомий

У лютому 2020 року Новіков сенсаційно виграв чемпіонат Європи у Римі, розгромивши у фінальному поєдинку угорця Віктора Лорінца (того самого, якого Жан Беленюк поборов у фіналі Олімпіади).

Також Семен є дворазовим чемпіоном світу U-23. Він став першим українцем, якому підкорилася ця вершина.

Навесні 2020 року Новіков та Беленюк конкурували за право представляти Україну на Олімпіаді в Токіо. Новіков, за чутками ЗМІ, образився, що не його відправили до Токіо і тепер розмірковує над зміною громадянства.

Автор: Артем Будрін