Греко-римський борець Семен Новіков покине Україну заради Болгарії.

Чемпіон Європи-2020, український борець греко-римського стилю Семен Новіков змінив спортивне громадянство.

Таку інформацію отримав XSPORT з власних джерел.

Тепер Семен захищатиме кольори збірної Болгарії.

Навесні 2020 року Новіков та Жан Беленюк конкурували за право представляти Україну на Олімпіаді в Токіо. Семен вважав, що потрібно провести очний поєдинок між ним і Беленюком, але тренери вирішили без вагань відправити нардепа-борця в Токіо і той не підвів: виграв золоту медаль.

Новіков образився, що не його відправили до Токіо і змінив громадянство.

Семен Новіков: чим він відомий

У лютому 2020 року Новіков сенсаційно виграв чемпіонат Європи у Римі, розгромивши у фінальному поєдинку угорця Віктора Лорінца (того самого, якого Беленюк поборов у фіналі Олімпіади).

Також Семен є дворазовим чемпіоном світу U-23. Він став першим українцем, якому підкорилася ця вершина.

Автор: Артем Будрін