Семен Новіков (ліворуч) не витримав конкуренції з боку Жана Беленюка (праворуч) / фото АСБУ
Чемпіон Європи-2020, український борець греко-римського стилю Семен Новіков змінив спортивне громадянство.
Таку інформацію отримав XSPORT з власних джерел.
Тепер Семен захищатиме кольори збірної Болгарії.
Навесні 2020 року Новіков та Жан Беленюк конкурували за право представляти Україну на Олімпіаді в Токіо. Семен вважав, що потрібно провести очний поєдинок між ним і Беленюком, але тренери вирішили без вагань відправити нардепа-борця в Токіо і той не підвів: виграв золоту медаль.
Новіков образився, що не його відправили до Токіо і змінив громадянство.
Семен Новіков: чим він відомий
- У лютому 2020 року Новіков сенсаційно виграв чемпіонат Європи у Римі, розгромивши у фінальному поєдинку угорця Віктора Лорінца (того самого, якого Беленюк поборов у фіналі Олімпіади).
- Також Семен є дворазовим чемпіоном світу U-23. Він став першим українцем, якому підкорилася ця вершина.