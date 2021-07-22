23 липня в Токіо стартують Олімпійські ігри, на яких збірну України представить 157 спортсменів.
Перед Олімпіадою український додаток Reface, який дозволяє вставити своє селфі у відео та фото зі знаменитостями, створив серію відео зі спортсменами збірної України, щоб підтримати їх. Також мета проекту - познайомити українців з усіма олімпійцями. Акція була організована за підтримки МЗС, Мінспорту, Українського інституту і НОК України.
У роликах спортсмени перетворилися на супергероїв з кіно: Аквамена, Залізну людину, Роккі та інших. Наприклад, шаблістка Ольга Харлан представлена в образі Рей з "Зоряних воєн", а каратист Станіслав Горуна - в образі Нео з "Матриці".
Ролик з усіма українськими спортсменами
Відео з окремими спортсменами
Еліна Світоліна
Станіслав Горуна
Олександр Хижняк
Жан Беленюк
Богдан Нікішин
Ігор Радівілов
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Україна на Олімпійських іграх у Токіо: головне
- На Олімпіаді в Токіо Україну представлять 157 спортсменів: склад команди був оголошений в липні. Вони виступлять у 29 видах.
- Президент України Володимир Зеленський зустрівся з олімпійцями перед їх відправленням до Токіо.
- Була представлена форма української збірної, але не всі вболівальники оцінили її.
- Олімпійський чемпіон Олег Верняєв не поїде на Олімпіаду через допінг. Також без своєї зірки залишилася збірна України з боротьби. А тенісистка Марта Костюк не зможе виступити на Олімпійських іграх через травму. Ігри пропустить також чемпіон Європи, важкоатлет Дмитро Чумак.
- За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.
- Стало відомо, хто понесе прапор України на церемонії відкриття.
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