Спортсмени постали в образах Аквамена, Залізної людини, Роккі та інших.

23 липня в Токіо стартують Олімпійські ігри, на яких збірну України представить 157 спортсменів.

Перед Олімпіадою український додаток Reface, який дозволяє вставити своє селфі у відео та фото зі знаменитостями, створив серію відео зі спортсменами збірної України, щоб підтримати їх. Також мета проекту - познайомити українців з усіма олімпійцями. Акція була організована за підтримки МЗС, Мінспорту, Українського інституту і НОК України.

У роликах спортсмени перетворилися на супергероїв з кіно: Аквамена, Залізну людину, Роккі та інших. Наприклад, шаблістка Ольга Харлан представлена в образі Рей з "Зоряних воєн", а каратист Станіслав Горуна - в образі Нео з "Матриці".

Ролик з усіма українськими спортсменами

Відео з окремими спортсменами

Еліна Світоліна

Станіслав Горуна

Олександр Хижняк

Жан Беленюк

Богдан Нікішин

Ігор Радівілов

Україна на Олімпійських іграх у Токіо: головне

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Автор: Антон Дудар