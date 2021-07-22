В одиночному розряді Україну представлять Еліна Світоліна і Даяна Ястремська.

Відбулося жеребкування тенісного турніру на Олімпійських Іграх в Токіо.

Україну на турнірі представлять Еліна Світоліна і Даяна Ястремська, які зіграють як в одиночному, так і в парному розрядах, а також сестри Людмила і Надія Кіченок, які виступлять дуетом.

Шоста ракетка світу Світоліна в першому колі зустрінеться з німкенею Лаурою Зігемунд (№61 у світовому рейтингу).

Ястремська, яка займає 46-е місце в рейтингу WTA, зіграє проти канадки Лейли Анни Фернандес (№72).

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Повна сітка одиночного розряду опублікована на офіційному сайті ITF.

У парному розряді Світоліна і Ястремська проведуть матч проти дуету з Франції у складі Алізе Корне і Фіони Ферро.

Сестри Кіченок в першому колі зіграють представницями Індії Санєй Мірзою та Анкітою Райною.

Старт тенісного турніру в Токіо намічений на 24 липня.

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Автор: Антон Дудар