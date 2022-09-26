Марта Костюк в трьох сетах розібралася з Бернардою Перою з США.

Відома українська тенісистка Марта Костюк вдало стартувала на престижному турнірі в Естонії.

У першому колі Костюк обіграла в трьох сетах американку Бернарду Перу.

Таллінн. Перше коло

Марта Костюк (Україна) – Бернарда Пера (США) – 6:4, 4:6, 6:3

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Матч тривав 2 години 25 хвилин. Марта виконала 8 подач навиліт, допустила 7 подвійних помилок і реалізувала 5 з 13 брейкпойнтів. При цьому в другому сеті Костюк не змогла втримати перевагу, ведучи 3:0.

Відзначимо, що це була четверта зустріч тенісисток, Костюк виграла всі матчі.

У другому раунді українська тенісистка зустрінеться з переможницею матчу між чешкою Барборою Крейчиковою (27) і австралійкою Айлою Томлянович (34).

Додамо, що в Таллінні Костюк також зіграє і в парному розряді. Українка виступить в тандемі з румункою Оленою-Габріелою Русе.

Раніше УНІАН повідомляв, що легендарний тенісист Роджер Федерер зіграв останній у кар'єрі матч у парі з Рафаелем Надалем на лондонській арені О2 в рамках міжнародного турніру Laver cup.

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