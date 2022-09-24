Своїх уболівальників на лондонській арені О2 тенісист попросив зробити так, щоб момент закінчення його кар'єри був схожий на вечірку, а не на похорон.

У п'ятницю швейцарський тенісист Роджер Федерер зіграв останній у кар'єрі матч у парі з Рафаелем Надалем на лондонській арені О2 в рамках міжнародного турніру Laver cup.

Федерер з Надалем програли Джеку Соку і Френсісу Тіафу 4:6, 7:6 (7:2), 11:9.

"Це був прекрасний день. Я відчуваю щастя, а не смуток. Я радий бути тут. Я щасливий, що пережив це", - сказав Федерер. Він плакав, обіймаючи Надаля та інших гравців, а 17 500 вболівальників скандували його ім'я. Надаль теж не зміг стримати сліз, повідомляє Бі-бі-сі.

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Нагадаємо, 15 вересня 41-річний тенісист оголосив про закінчення кар'єри, що тривала 24 роки.

"Це і гірке, і приємне рішення, оскільки з одного боку я буду сумувати за турнірами, але в той же час мені є чому радіти, - заявив Федерер. - Я вважаю себе одним з найщасливіших людей на землі, мені дістався особливий талант - грати в теніс, і я робив це на такому рівні, який і уявити не міг, і так довго, що я взагалі не думав, що таке можливо".

Як зазначає видання, зараз, на тлі всього, що відбувається в світі, ця подія здається незначною, але в мирний час вона неодмінно була б на перших шпальтах світових видань. Роджер Федерер - історія тенісу, джентльмен корту, спортсмен, який зберіг бездоганну репутацію за всю свою довгу кар'єру.

Кар'єра Роджера Федерера

Федерер йде зі спорту не найтитулованішим, але на сьогоднішній день найвеличнішим.

За кількістю перемог на турнірах Великого шолома його суперники по "великій трійці" Рафаель Надаль і Новак Джокович вже його обійшли, і їх кар'єри ще не закінчені. Федерер виграв 20 турнірів і довгий час був недосяжним, але зараз у Надаля вже 22 перемоги, у Джоковича - 21.

При цьому за загальною кількістю титулів в одиночному розряді в серії "Мастерс" Роджер лідирує з великим відривом - 103 титули проти 92 у іспанця і 88 у серба. Більше в історії тільки у американця Джиммі Коннорса-109.

Роджер Федерер, який прийшов у професійний спорт в 1998 році, змінив гру: її малюнок, темп, техніку. Його пересування по задній лінії, удари по висхідному м'ячу і бекхенд вивчають у багатьох тенісних секціях.

Поведінка Федерера на корті

Федерер втрачав контроль над собою двічі за 24 роки кар'єри і обидва рази - в 2009 році на турнірах в США: одна розбита ракетка і одна перепалка на підвищених тонах з суддею.

Тоді в перший і останній раз в житті публіка на корті освистала його.

Зазвичай у вболівальників в країнах, де проходять турніри Великого шолома - Австралії, Франції, Британії та США - є свої улюбленці і антигерої, і це ставлення не змінюється роками.

Роджер Федерер - єдиний виняток. Його приймали однаково тепло скрізь, навіть у Франції, де беззаперечним улюбленцем і королем "Ролан Гаррос" вважається Рафаель Надаль.

"Звичайно, Роджер буде найвеличнішим гравцем усіх часів. Він - ікона. Він перша асоціація, яка спадає на думку, коли люди згадують про теніс", - сказав президент Міжнародної федерації тенісу Девід Хаггерті в інтерв'ю Sky News.

Лондон - символічне місце для завершення кар'єри Федерера.

Саме тут він став справжньою зіркою тенісу, коли в 2001 році в четвертому колі Вімблдонського турніру в свої 19 років він поклав край неподільному царюванню Піта Сампраса в світі чоловічого тенісу.

Той турнір Роджер не виграв, але перемога над Сампрасом стала для нього визначальною.

"Цей матч додасть мені стільки впевненості в собі, скільки я зможу понести. Це найголовніша перемога в моєму житті", - сказав тоді молодий Федерер.

Звичайно, було б логічно зіграти в останній раз на Вімблдоні в майбутньому році - на його найулюбленішому турнірі, але, як зізнається сам Роджер, в 41 рік коліна вже не тягнуть гру на траві.

У кулуарах майбутнього Laver Cup його запитали, що він вважає найголовнішим у своїй кар'єрі.

"Її тривалість", - сказав Роджер.

"Це був привілей. Я думаю, озираючись назад, що саме це має для мене особливе значення. Я завжди дивився на Міхаеля Шумахера, Тайгера Вудса та інших хлопців, які так довго залишалися на вершині, і не розумів, як вони це робили. І раптом я сам став частиною цієї компанії, і це прекрасне почуття", - продовжив він.

"Я не перестаю грати в теніс, я просто не буду більше грати на очки. Моя присутність у світі тенісу продовжиться в тому чи іншому вигляді", - сказав Федерер.

А своїх уболівальників на лондонській арені О2 він попросив зробити так, щоб момент закінчення його кар'єри був схожий на вечірку, а не на похорон.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня американська тенісистка Серена Вільямс у третьому колі US Open програла австралійці Айлі Томлянович у матчі, який став останнім у її кар'єрі. 40-річна Серена перед початком US Open оголосила, що це буде її останній турнір.

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