Востаннє Федерер виступить на Кубку Лейвера, який пройде в Лондоні в кінці вересня.

20-разовий чемпіон турнірів "Великого шолома" Роджер Федерер оголосив, що Кубок Лейвера, який пройде в Лондоні в кінці вересня, буде його останнім - після цього він завершить кар'єру.

41-річний тенісист не виходив на корт з тих пір, як взяв участь в Вімблдонському турнірі в 2021 році, після якого переніс третю операцію на коліні, передає Бі-бі-сі.

"Моє тіло останнім часом подає ясні сигнали. За 24 роки я зіграв понад 1500 матчів. Тепер мені пора визнати, що моя змагальна кар'єра підійшла до кінця", - написав Федерер в соцмережі.

Відео дня

Федерер - третій тенісист світу за кількістю кубків "Великого шолома". Тільки у іспанця Рафаеля Надаля і серба Новака Джоковича цих нагород більше - 22 і 21 відповідно.

Кар'єра Федерера

Федерер дебютував у тенісі в 16 років в 1998 році, а перший "Великий шолом" отримав, перемігши на Вімблдонському турнірі в 2003 році.

Останній "Великий шолом" Федерер виграв у 2018 році, у віці 36 років.

Федерер виграв 111 турнірів ATP, з них 103 в одиночному розряді, і залишався першою ракеткою ATP протягом 310 тижнів (у тому числі 237 тижнів поспіль, що залишається непобитим рекордом).

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня американська тенісистка Серена Вільямс у третьому колі US Open програла австралійці Айлі Томлянович у матчі, який став останнім у її кар'єрі. 40-річна Серена перед початком US Open оголосила, що це буде її останній турнір.

Вас також можуть зацікавити новини: