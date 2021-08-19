Українська тенісистка програла в матчі другого кола.

Українська тенісистка Даяна Ястремська не змогла продовжити боротьбу на тенісному турнірі в Цинциннаті з призовим фондом 1,835,490 доларів.

У матчі другого кола Ястремська програла десятій ракетці світу Барборе Крейчиковій з Чехії.

Суперниці провели на корті 1 годину 43 хвилини. Матч завершився з рахунком 1:6, 6:7.

Ястремська вперше в кар'єрі зустрічалася з Крейчиковою.

Матч Ястремської в першому колі турніру завершився зі скандалом - українка спровокувала вболівальників і посварилася з суперницею.

Нагадаємо, раніше турнір в США також покинула перша ракетка України Еліна Світоліна.

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Автор: Антон Дудар