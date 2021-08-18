Даяна Ястремська обіграла американку і спровокувала вболівальників.

Українська тенісистка Даяна Ястремська зі скандалом стартувала на турнірі WTA в Цинциннаті.

У матчі першого кола українка обіграла американку Кетрін Макнеллі (№136 WTA). Ястремська здобула непросту перемогу у двох сетах - 7:6, 7:6. Матч тривав 2 години 3 хвилини.

Скандал розгорівся після закінчення матчу.

По ходу гри трибуни вболівали за Макнеллі, яка народилася в Цинциннаті. Після своєї перемоги Ястремська з незадоволеним виглядом провокаційно жестами попросила фанатів, щоб вони пошуміли ще більше.

Потім Ястремська і Макнеллі не потиснули одна одній руки. Українка пройшла повз сітку, не подивившись на суперницю. Але після вона все ж повернулася, і рукостискання відбулося.

Після цього Макнеллі повернулася до українки спиною і сказала: "F*cking bitch" ("Йо*ана с*ко").

Нагадаємо, що влітку Ястремська повернулася на корт після того, як з неї зняли звинувачення у вживанні допінгу.

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Автор: Антон Дудар