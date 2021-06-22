Даяна Ястремська зможе взяти участь на Олімпійських іграх в Токіо.

Серед вітчизняних тенісисток Україну в Токіо на Олімпіаді будуть представляти не лише Еліна Світоліна та Марта Костюк, а також і Даяна Ястремська.

Міжнародний незалежний трибунал зняв з 21-річної Даяни звинувачення в умисному вживанні допінгу.

Про це повідомляє Федерація тенісу України.

Ястремська змогла навести переконливі аргументи та докази, що заборонений препарат потрапив в її організм випадково, тобто через недбалість. Злого умислу чи наміру в діях спортсменки не знайшли.

Уродженка Одеси не виходила на корт з січня. Наразі вона буде готуватися до Олімпіади, адже на Вімблдон вона заявитися вже не встигне.

"З радістю та полегшенням повідомляю всім, що моє ім'я очищене від будь-яких правопорушень", - надрукувала текст у своєму Instagram Даяна.

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Автор: Артем Будрін