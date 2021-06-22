Серед вітчизняних тенісисток Україну в Токіо на Олімпіаді будуть представляти не лише Еліна Світоліна та Марта Костюк, а також і Даяна Ястремська.
Міжнародний незалежний трибунал зняв з 21-річної Даяни звинувачення в умисному вживанні допінгу.
Про це повідомляє Федерація тенісу України.
Ястремська змогла навести переконливі аргументи та докази, що заборонений препарат потрапив в її організм випадково, тобто через недбалість. Злого умислу чи наміру в діях спортсменки не знайшли.
Уродженка Одеси не виходила на корт з січня. Наразі вона буде готуватися до Олімпіади, адже на Вімблдон вона заявитися вже не встигне.
"З радістю та полегшенням повідомляю всім, що моє ім'я очищене від будь-яких правопорушень", - надрукувала текст у своєму Instagram Даяна.
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Даяна Ястремська: позитивна допінг-проба
- Про позитивну допінг-пробу Ястремської стало відомо 7 січня. У пробі 20-річної українки від 24 листопада 2020 року було виявлено заборонену речовину - метаболіти местеролону.
- З 7 січня вона тимчасово відсторонена від участі в змаганнях.
- Ястремська одразу заперечила, що приймала заборонені речовини. За її словами, речовина могла потрапити в організм випадково.
- Даяна подавала апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS), але отримала відмову.
- Після цього вже ITF не задовольнив клопотання Ястремської з проханням скасувати її тимчасову дискваліфікацію.
- Даяна спростувала фейкову новину про потрапляння допінгу в її організм шляхом сексу.
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