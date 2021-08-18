Еліна Світоліна / фото REUTERS
Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна невдало стартувала на великому турнірі в Цинциннаті.
Українка почала боротьбу з другого кола і програла екс-першій ракетці світу, німкені Анжелік Кербер, яка зараз займає в світовому рейтингу 21-е місце.
Світоліна програла в трьох сетах. Матч тривав 2 години 11 хвилин і завершився з рахунком 5:7, 6:2, 4:6.
Відзначимо, що після Олімпіади, де Світоліна завоювала бронзову медаль, українка невдало стартувала вже на другому турнірі поспіль. Раніше вона програла в першому матчі на турнірі в Монреалі.
У світовому рейтингу Світоліна поки що утримує п'яту позицію.