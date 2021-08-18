Перша ракетка України швидко вилетіла з турніру в Цинциннаті.

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна невдало стартувала на великому турнірі в Цинциннаті.

Українка почала боротьбу з другого кола і програла екс-першій ракетці світу, німкені Анжелік Кербер, яка зараз займає в світовому рейтингу 21-е місце.

Світоліна програла в трьох сетах. Матч тривав 2 години 11 хвилин і завершився з рахунком 5:7, 6:2, 4:6.

Відзначимо, що після Олімпіади, де Світоліна завоювала бронзову медаль, українка невдало стартувала вже на другому турнірі поспіль. Раніше вона програла в першому матчі на турнірі в Монреалі.

У світовому рейтингу Світоліна поки що утримує п'яту позицію.

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Автор: Антон Дудар