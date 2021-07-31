Компанію нашій тенісистці на п'єдесталі пошани склали представниці Швейцарії та Чехії.

На Олімпіаді в Токіо пройшла церемонія нагородження медалями тенісисток, які виступали в одиночному розряді.

Бронзову медаль завоювала українка Еліна Світоліна. Це вже п'ята нагорода для України в Токіо.

Золото дісталося швейцарській тенісистці Белінді Бенчіч, а срібло опинилося в руках кривдниці українки - Маркети Вондроушової.

Медаль Світоліної стала першою в історії незалежної України на олімпійських турнірах з тенісу.

Еліна Світоліна: виступ в Токіо-2020

Автор: Артем Будрін