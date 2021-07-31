П'єдестал пошани / фото REUTERS
На Олімпіаді в Токіо пройшла церемонія нагородження медалями тенісисток, які виступали в одиночному розряді.
Бронзову медаль завоювала українка Еліна Світоліна. Це вже п'ята нагорода для України в Токіо.
Золото дісталося швейцарській тенісистці Белінді Бенчіч, а срібло опинилося в руках кривдниці українки - Маркети Вондроушової.
Медаль Світоліної стала першою в історії незалежної України на олімпійських турнірах з тенісу.
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Еліна Світоліна: виступ в Токіо-2020
- Еліна Світоліна стала першою українкою, яка вийшла до півфіналу Олімпіади в одиночному розряді. Ніколи раніше представники України ні в жіночому, ні в чоловічому тенісі не грали в півфіналі в одиночному розряді.
- Попередній рекорд належав також Світоліній - на Іграх в Ріо в 2016 році вона дійшла до чвертьфіналу.
- В матчі 1/8 фіналу Еліна у вольовому стилі обіграла грецьку тенісистку. В 1/16 фіналу українка здійснила камбек проти австралійки. А в 1/32 фіналу одеситка переграла німкеню.