Ярослава Магучіх підкреслила, що в цьому не було "політичної позиції".

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх прокоментувала своє фото з суперницею з Росії, через яке розгорівся скандал.

У коментарі виданню "Страна" спортсменка підкреслила, що в її діях не було ніякого політичного підтексту:

"Після змагань всі за традицією привітали одна одну, і в цьому не було якоїсь політичної позиції".

Спортсменка нагадала, що з 2017 року представляє Україну на міжнародних змаганнях і підіймає український прапор, а також відповіла своїм критикам:

"У нас свобода слова, тому я вдячна всім, хто мене підтримує і розуміє. Також хочу подякувати тим, хто мене критикує - це такий досвід для мене, який зробить мене сильнішою".

Скандал навколо Магучіх і Ласіцкене

19-річна легкоатлетка Ярослава Магучіх стала бронзовим призером Олімпіади в Токіо зі стрибків у висоту.

Згодом в мережі з'явилися фото, на яких Українка позує з російською атлеткою Марією Ласіцкене відразу після змагань. Магучіх тримала в руках прапор України, а росіянка - прапор Олімпійського комітету Росії.

У Міністерстві оборони України прокоментували обійми Магучіх з росіянкою. За словами заступника Міністра оборони України Ганни Маляр спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що йде російсько-українська війна, і це накладає певні обмеження і відповідальність.

Також заступник глави Міноборони підтвердила, що бронзовий призер Олімпійських ігор в Токіо Магучіх дійсно є молодшим лейтенантом Збройних сил України. До складу української збірної увійшли 60 армійських спортсменів.

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк висловив свою думку про критику на адресу Магучіх. Він підкреслив, що виступає проти "цькування 19-річної дитини".

Також Магучіх підтримав каратист Станіслав Горуна.

Автор: Антон Дудар