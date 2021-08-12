Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх прокоментувала своє фото з суперницею з Росії, через яке розгорівся скандал.
У коментарі виданню "Страна" спортсменка підкреслила, що в її діях не було ніякого політичного підтексту:
"Після змагань всі за традицією привітали одна одну, і в цьому не було якоїсь політичної позиції".
Спортсменка нагадала, що з 2017 року представляє Україну на міжнародних змаганнях і підіймає український прапор, а також відповіла своїм критикам:
"У нас свобода слова, тому я вдячна всім, хто мене підтримує і розуміє. Також хочу подякувати тим, хто мене критикує - це такий досвід для мене, який зробить мене сильнішою".
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Скандал навколо Магучіх і Ласіцкене
- 19-річна легкоатлетка Ярослава Магучіх стала бронзовим призером Олімпіади в Токіо зі стрибків у висоту.
- Згодом в мережі з'явилися фото, на яких Українка позує з російською атлеткою Марією Ласіцкене відразу після змагань. Магучіх тримала в руках прапор України, а росіянка - прапор Олімпійського комітету Росії.
- У Міністерстві оборони України прокоментували обійми Магучіх з росіянкою. За словами заступника Міністра оборони України Ганни Маляр спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що йде російсько-українська війна, і це накладає певні обмеження і відповідальність.
- Також заступник глави Міноборони підтвердила, що бронзовий призер Олімпійських ігор в Токіо Магучіх дійсно є молодшим лейтенантом Збройних сил України. До складу української збірної увійшли 60 армійських спортсменів.
- Олімпійський чемпіон Жан Беленюк висловив свою думку про критику на адресу Магучіх. Він підкреслив, що виступає проти "цькування 19-річної дитини".
- Також Магучіх підтримав каратист Станіслав Горуна.