Людмила Лузан продовжує збирати золоті нагороди на етапі Кубка світу в Познані.

Дворазова призерка Олімпійських ігор у Токіо Людмила Лузан завоювала золоту медаль на етапі Кубка світу з веслування на каное, який проходить в польському місті Познань.

26-річна українка прийшла першою до фінішу на дистанції 500 метрів. Лузан показала результат 2:12,92, випередивши представницю Угорщини Софію Кішбан (2:16,85) і хорватську спортсменку Ванесу Тот (2:17,39).

Варто відзначити, що це друга золота медаль для Людмили Лузан на етапі Кубка світу з веслування на каное в Познані. Напередодні представниця України також стала переможницею у веслуванні на каное на дистанції 200 метрів. Вона випередила двох спортсменок з Китаю Венцзюнь Лін і Чанвен Шуай.

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Всього збірна України завоювала в Познані вже п'ять медалей. Ще одне золото здобула чоловіча байдарка-четвірка на дистанції 500 метрів, а бронзові медалі в активі Олександра Зайцева і чоловічий каное-четвірки.

Додамо, що Людмила Лузан вигравала дві медалі на Олімпіаді-2020 в Токіо. У каное-одиночці на дистанції 200 метрів українка завоювала бронзу, а в парі з Анастасією Четвериковою на дистанції 500 метрів - срібло.

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