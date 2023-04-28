Людмила Лузан знялася з Кубка України з веслування через ракетну атаку на Умань.

Срібний і бронзовий призер Олімпійських ігор в Токіо Людмила Лузан відмовилася виступати в Кубку України з веслування на байдарках і каное через трагедію в Умані.

26-річна спортсменка заявила, що не вийде на старт в останній день Кубка України після нічної ракетної атаки, яку здійснили російські війська.

"Я зараз перебуваю в Умані. Тут проходить Кубок України. Трагедія сталася поруч з готелем, де оселилася наша команда.

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Я прокинулася вночі від вибуху, все тряслося. Русня влучила в житловий будинок, де були звичайні мирні люди. Є загиблі і поранені, завали розбирають досі.

Сьогодні фінальні заїзди на 200 м. Я відмовляюся брати участь у змаганнях, я не виходжу на старт. Вважаю це недоречним, коли в місті траур, а ми будемо виступати після ракетної атаки, спостерігаючи як місто в паніці і скорботі. Дуже співчуваю всім родинам загиблих і поранених.

Міжнародна федерація каное, ви вважаєте це справедливо - ставити питання допуску росіян до міжнародних змагань? Почуйте. У нашій країні йде війна більше року, український народ знищують. Це не припустимо і низько навіть обговорювати", - написала Людмила Лузан у своєму Instagram.

Головний тренер збірної України з веслування на байдарках і каное Ігор Нагаєв повідомив, що незважаючи на ракетну атаку, турнір в Умані скасовувати не будуть.

"Турнір пройде в планований термін, незважаючи на ракетну атаку на Умань. Лідер команди Людмила Лузан перебувала в 300 метрах від будинку, в який потрапила російська ракета.

У спортсменки стався нервовий зрив, і вона знялася зі змагань.

Про своє рішення не виходити на старт вона повідомила тренерському штабу і своєму керівництву в Національній гвардії", - наводить слова Нагаєва "Суспільне Спорт".

Додамо, що вранці, 28 квітня, російські війська здійснили масований ракетний удар по Україні. Одна з ракет влучила в житловий будинок в Умані Черкаської області. Повідомляється, що в результаті удару в Умані загинули 10 осіб, ще 18 отримали поранення.

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