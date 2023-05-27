Людмила Лузан завоювала золоту медаль на дистанції 200 метрів

Призерка Олімпійських ігор в Токіо Людмила Лузан здобула перемогу на етапі Кубка світу з веслування на каное, який проходив у польському місті Познань.

Представниця України завоювала золоту медаль на дистанції 200 метрів з результатом 47,65.

Другою до фінішу прийшла представниця Китаю Венцзюнь Лін, а третє місце посіла ще одна китаянка Чанвен Шуай.

Відео дня

Кубок світу з веслування на каное. Познань. Жінка

Людмила Лузан ( Україна) - 47,65

Венцзюнь Лін (Китай) - 47,98

Чанвен Шуай (Китай) - 48,31

Нагадаємо, Людмила Лузан на Літніх Олімпійських іграх 2020 року в Токіо завоювала бронзову медаль в каное-одиночці на дистанції 200 метрів і срібну медаль в парі з Анастасією Четвериковою на дистанції 500 метрів. Також Українка є багаторазовим призером чемпіонатів Європи та світу.

Раніше УНІАН повідомляв, що Людмила Лузан відмовилася виступати в Кубку України з веслування на байдарках і каное через трагедії в Умані.

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