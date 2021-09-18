В активі нашої збірної на ЧС три золота і одне срібло.

Збірна України завоювала ще дві золоті медалі на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное, який проходить у Копенгагені.

Україна виграла золото на байдарці-четвірці на дистанції 500 метрів.

Українську збірну представляли Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін.

Показавши результат 1.20,19, вони випередили конкурентів зі Словаччини та Чехії.

Також виграти золоту медаль вдалося в каное-четвірці, де за Україну виступали Віталій Вергелес, Андрій Рибачок, Юрій Вандюк і Тарас Міщук.

На дистанції 500 метрів українці показали результат 1.31,20, випередивши Польщу на 0,1 секунди.

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Україна на ЧС з веслування: результати

Україна завоювала чотири медалі на ЧС з веслування: три золоті та одну срібну.

Раніше золото виграв дует Людмили Лузан і Анастасії Четверикової на каное.

Крім того, Лузан виграла срібну медаль в одиночному заїзді.

ЧС триватиме до 19 вересня.

Автор: Антон Дудар