Марта Костюк в парі Еленою-Габріелою Русе програла дуету Міріам Колодзєєва / Маркета Вондроушова.

Українська тенісистка Марта Костюк завершила свої виступи в парному розряді Wimbledon-2023.

У поєдинку другого раунду українка в дуеті з румунською тенісисткою Еленою-Габріелою Русе програла тандему Міріам Колодзєєва / Маркета Вондроушова.

Wimbledon-2023. Другий раунд парного розряду

Костюк (Україна) / Русе (Румунія) - Колодзеєва (Чехія) / Вондроушова (Чехія) - 6:1, 1:6, 4:6

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Матч тривав одну годину і 33 хвилини. Костюк і Русе 1 раз подали навиліт, допустили 6 подвійних помилок і реалізували 3/6 брейк-поінтів.

У наступному раунді Вімблдонського турніру чеський тандем Колодзєєва / Вондроушова зіграє проти пари Сторм Хантер (Австралія) і Елізе Мертенс (Бельгія).

Нагадаємо, раніше Марта Костюк в 1/16 фіналу одиночного розряду Wimbledon-2023 програла представниці США Медісон Кіз.

Однак 21-річна українка все ще продовжує боротьбу в міксті на Вімблдонському турнірі. Марта в парі з сальвадорцем Марсело Аревало в поєдинку першого раунду перемогли Ерін Раутліфф з Нової Зеландії і Джейсона Кублера з Австралії.

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