Марта Костюк у трьох сетах переграла Олену Рибакіну.

У середу, 4 січня, українська тенісистка Марта Костюк здобула перемогу у другому колі турніру в Аделаїді і вийшла до чвертьфіналу.

Суперницею Марти була чемпіонка "Вімблдону-2022" Олена Рибакіна з Казахстану.

WTA 500. Аделаїда (Австралія). 1/8 фіналу

Марта Костюк (Україна) - Олена Рибакіна (Казахстан) - 6:7(7-5), 6:2, 6:3

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Матч тривав 2 години 23 хвилини. За цей час Костюк 5 разів подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки і реалізувала 4/9 брейк-поінтів.

Варто зазначити, що Косюк вперше з квітня 2021 року здобула чотири перемоги поспіль.

В 1/4 фіналу турніру в Аделаїді Марта Костюк зіграє з переможницею пари Онс Жабер (Туніс) - Сорана Кирстя (Румунія).

Додамо, що 23-річна Рибакіна минулого літа перемогла у фіналі "Вімблдону" Онс Жабер і стала наймолодшою чемпіонкою цього турніру в одиночному розряді з 2011 року.

Нагадаємо, Марта Костюк пробилася в основну сітку турніру в Аделаїді, подолавши кваліфікацію. В 1/16 фіналу Українка здолала австралійку Джеймі Форліс.

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