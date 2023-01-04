У середу, 4 січня, українська тенісистка Марта Костюк здобула перемогу у другому колі турніру в Аделаїді і вийшла до чвертьфіналу.
Суперницею Марти була чемпіонка "Вімблдону-2022" Олена Рибакіна з Казахстану.
WTA 500. Аделаїда (Австралія). 1/8 фіналу
Марта Костюк (Україна) - Олена Рибакіна (Казахстан) - 6:7(7-5), 6:2, 6:3
Матч тривав 2 години 23 хвилини. За цей час Костюк 5 разів подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки і реалізувала 4/9 брейк-поінтів.
Варто зазначити, що Косюк вперше з квітня 2021 року здобула чотири перемоги поспіль.
В 1/4 фіналу турніру в Аделаїді Марта Костюк зіграє з переможницею пари Онс Жабер (Туніс) - Сорана Кирстя (Румунія).
Додамо, що 23-річна Рибакіна минулого літа перемогла у фіналі "Вімблдону" Онс Жабер і стала наймолодшою чемпіонкою цього турніру в одиночному розряді з 2011 року.
Нагадаємо, Марта Костюк пробилася в основну сітку турніру в Аделаїді, подолавши кваліфікацію. В 1/16 фіналу Українка здолала австралійку Джеймі Форліс.