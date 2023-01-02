У наступному раунді Марта Костюк зустрінеться з Оленою Рибакіною.

Українська тенісистка Марта Костюк з перемоги стартувала на турнірі WTA 500 в австралійській Аделаїді.

20-річна українка в трьох сетах перемогла представницю Австралії Джеймі Форліс і вийшла в 1/8 фіналу турніру.

WTA 500. Аделаїда (Австралія). Перший раунд

Марта Костюк (Україна) - Джеймі Форлис (Австралія) - 6:1, 3:6, 6:4

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Суперниці провели на корті 2 години і 6 хвилин. За цей час українська тенісистка три рази подала навиліт, допустила вісім подвійних помилок і реалізувала шість з 11 брейк-поінтів.

У другому колі Марта Костюк зустрінеться з чемпіонкою Вімблдону Оленою Рибакіною, яка представляє Казахстан.

Додамо, що в основну сітку турніру в Аделаїді Марта пробилася, перегравши шосту сіяну кваліфікації Маяр Шериф з Єгипту.

У першому колі на турнірі в Аделаїді також зіграє ще одна представниця України - Ангеліна Калініна. Її суперницею буде білоруска Вікторія Азаренко.

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