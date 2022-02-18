Юлія Джима допустила найменшу кількість промахів серед усіх біатлоністок.

На Олімпіаді-2022 в Пекіні відбувся жіночий мас-старт в рамках завершального змагального дня біатлонної програми.

Від України була лише одна представниця - Юлія Джима, яка стартувала під 19-м номером.

На старті гонки 31-річна українка впала і прибігла на стрільбу останньою. Але в підсумку вона допустила найменшу кількість промахів серед усіх біатлоністок - всього три. Фінішувала Юлія на 7-й позиції.

Перемогу здобула Жюстін Брезаз-Буше з Франції.

Олімпіада-2022. Пекін, Китай. Мас-старт. Жінки

1. Жюстін Брезаз-Буше (Франція) - 40.18,0 (2-1-0-1)

2. Тіріл Екхофф (Норвегія) – 15,3 (0-0-2-2)

3. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегія) – 34,9 (0-0-2-2)

4. Маркета Давидова (Чехія) – 53,4 (1-0-1-2)

5. Христина Резцова (ОКР) – 1.11,0 (2-1-1-2)

6. Жюлія Сімон (Франція) – 1.22,6 (0-1-3-2)

7. Юлія Джима (Україна) – 1.25,7 (1-0-2-0)

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