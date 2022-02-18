На Олімпіаді-2022 в Пекіні відбувся жіночий мас-старт в рамках завершального змагального дня біатлонної програми.
Від України була лише одна представниця - Юлія Джима, яка стартувала під 19-м номером.
На старті гонки 31-річна українка впала і прибігла на стрільбу останньою. Але в підсумку вона допустила найменшу кількість промахів серед усіх біатлоністок - всього три. Фінішувала Юлія на 7-й позиції.
Перемогу здобула Жюстін Брезаз-Буше з Франції.
Олімпіада-2022. Пекін, Китай. Мас-старт. Жінки
1. Жюстін Брезаз-Буше (Франція) - 40.18,0 (2-1-0-1)
2. Тіріл Екхофф (Норвегія) – 15,3 (0-0-2-2)
3. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегія) – 34,9 (0-0-2-2)
4. Маркета Давидова (Чехія) – 53,4 (1-0-1-2)
5. Христина Резцова (ОКР) – 1.11,0 (2-1-1-2)
6. Жюлія Сімон (Франція) – 1.22,6 (0-1-3-2)
7. Юлія Джима (Україна) – 1.25,7 (1-0-2-0)
Біатлон на Олімпіаді-2022: головне
- Українські біатлоністки непогано виступили в індивідуальній гонці. А ось біатлоністи не змогли порадувати.
- У змішаній естафеті Україна зайняла 13-ту позицію.
- Також наші біатлоністки брали участь у гонці переслідування. Юлія Джима посіла 13-е місце, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко фінішували відповідно на 25-й і 55-й позиціях.
- Наші чоловіки в гонці переслідування виступили краще: відразу троє потрапили в топ-25.
У жіночій естафеті збірна України фінішувала сьомою, а в чоловічій - дев'ятою.