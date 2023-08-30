У другому раунді Відкритого чемпіонату США Леся Цуренко зустрінеться з Катериною Александровою.

Досвідчена українська тенісистка Леся Цуренко успішно стартувала на Відкритому чемпіонаті США з тенісу.

В рамках першого раунду 34-річна українка в непростому поєдинку в трьох сетах зуміла обіграти представницю Франції Ельзу Жакемо.

US Open-2023. WTA. Перше коло

Ельза Жакемо (Франція) - Леся Цуренко (Україна) - 5:7, 6:3, 1:6

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Поєдинок тривав 2 години і 7 хвилин. Цуренко жодного разу не подала навиліт, допустила три подвійні помилки і реалізувала 7 з 11 брейк-пойнтів.

Це була перша зустріч між тенісистками. Цуренко в дев'ятий раз зіграла в основній сітці US Open і тільки в четвертий раз змогла подолати перше коло.

Найкращий результат Лесі на Відкритому чемпіонаті США з тенісу - 1/4 фіналу в 2018 році.

У другому раунді US Open-2023 Леся Цуренко зустрінеться з Катериною Александровою.

Нагадаємо, раніше перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до другого раунду Відкритого чемпіонату США, розгромивши Анну-Лену Фрідзам з Німеччини.

Ще три українські тенісистки не змогли подолати перший раунд американського мейджора: Катерина Байндль поступиласяАнні Кароліні Шмідловій, Ангеліна Калініна програла Сарі Соррібес-Тормо, а Марта Костюк зазнала поразки від Єлени Рибакіної.

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