Досвідчена українська тенісистка Леся Цуренко успішно стартувала на Відкритому чемпіонаті США з тенісу.
В рамках першого раунду 34-річна українка в непростому поєдинку в трьох сетах зуміла обіграти представницю Франції Ельзу Жакемо.
US Open-2023. WTA. Перше коло
Ельза Жакемо (Франція) - Леся Цуренко (Україна) - 5:7, 6:3, 1:6
Поєдинок тривав 2 години і 7 хвилин. Цуренко жодного разу не подала навиліт, допустила три подвійні помилки і реалізувала 7 з 11 брейк-пойнтів.
Це була перша зустріч між тенісистками. Цуренко в дев'ятий раз зіграла в основній сітці US Open і тільки в четвертий раз змогла подолати перше коло.
Найкращий результат Лесі на Відкритому чемпіонаті США з тенісу - 1/4 фіналу в 2018 році.
У другому раунді US Open-2023 Леся Цуренко зустрінеться з Катериною Александровою.
Нагадаємо, раніше перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до другого раунду Відкритого чемпіонату США, розгромивши Анну-Лену Фрідзам з Німеччини.
Ще три українські тенісистки не змогли подолати перший раунд американського мейджора: Катерина Байндль поступиласяАнні Кароліні Шмідловій, Ангеліна Калініна програла Сарі Соррібес-Тормо, а Марта Костюк зазнала поразки від Єлени Рибакіної.