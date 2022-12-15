Найкращий результат серед українців показав Артем Прима.

У четвер, 15 грудня, на третьому етапі Кубка світу з біатлону, який проходить в Ансі (Франція), були розіграні медалі в спринті на 10 км серед чоловіків.

Впевнену перемогу здобув норвежець Йоханнес Бьо, який на 17,6 секунди випередив співвітчизника, Стурлу пагорба Легрейда. Третє місце посів представник Німеччини Бенедикт Долль.

Примітно, що всі призери не допустили промахів на двох вогневих рубежах.

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Україну в спринті представили Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал і Віталій Мандзін. На жаль, знову не зміг вийти на старт Тарас Лесюк, який пропустив вже другу гонку поспіль.

Найкращий результат серед українців показав Артем Прима. Він ідеально відстріляв на вогневих рубежах і в підсумку фінішував на 18 місці. Це найкращий результат українців у спринтерських перегонах у сезоні 2022/23.

Біатлон. Кубок світу. Третій етап. Ансі, Франція

Чоловіки. Спринт, 10 км.

1. Йоханнес Бьо (Норвегія) - 22.52, 2 (0 промахів)

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегія) - відставання 17,6 (0)

3. Бенедикт Долль (Німеччина) +38,8 (0)

...

18. Артем Прима (Україна) - 1.35,4 (0+0)

28. Антон Дудченко (Україна) - 1.49,6 (0+0)

44. Богдан Цимбал (Україна) - 2.20,9 (1+0)

78. Віталій Мандзін (Україна) - 3.26,2 (0+2)

Додамо що в п'ятницю, 16 грудня, спринтерська гонка відбудеться у жінок. Початок - о 15:15 за київським часом.

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